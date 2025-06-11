Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что мигранты, утратившие работу, отчисленные из вузов, не прошедшие дактилоскопию и не изучающие русский язык, должны покинуть территорию РФ. Его слова передала официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Те, кто не приносит пользы обществу, не должен находиться в стране», — подчеркнул министр.

Ранее зампред комитета Госдумы Алексей Куринный связал рост заболеваний корью, краснухой и коклюшем с непривитыми мигрантами и призвал запретить въезд в Россию без вакцинации.