Приостановка незаконной ретрансляции каналов «Матч ТВ» на территории Азербайджана служит интересам самого канала. Об этом заявили в Аудиовизуальном совете на запрос Minval.

Отметим, что вначале июня Аудиовизуальный совет приостановил вещание российского федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» на территории страны. Оказалось, что телеканал транслировался тут незаконно, то есть осуществлялась пиратская ретрансляция. В связи с этим операторам было направлено официальное письмо, в котором говорилось, что пиратская ретрансляция является нарушением законодательства, и что в случае продолжения пиратского вещания будут приняты меры правового характера. После этого операторы удалили данные канала из своих пакетов ретрансляции.

В соответствии с Законом АР «О Медиа» операторы мультиплексов и платформ могут ретранслировать иностранные телеканалы только при условии представления в Совет документов, дающих право на ретрансляцию (договор, соглашение, разрешение, лицензия и т. д.). Если таковые отсутствуют или не представлены в Совет, ретрансляция, независимо от канала и страны, считается незаконной.

В свою очередь, другие вещатели и организации, получившие исключительные и в целом права на трансляцию международных спортивных соревнований в Азербайджане, регулярно требовали от Совета прекратить пиратскую ретрансляцию. Другими словами, предпринимаемые шаги направлены на обеспечение верховенства закона, сказали в Совете.

Данное решение служит также защите интересов вещателей и организаций, получивших исключительные права на трансляцию международных спортивных соревнований на территории Азербайджана.