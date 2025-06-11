В Турции вступило в силу важное положение для кандидатов, желающих получить водительские права.

В Положение о состоянии здоровья и экзаменах для кандидатов на водительские права и водителей были определены новые критерии здоровья, пишут местные СМИ.

Самым заметным изменением стало ограничение по уровню IQ. Согласно новому постановлению, лица с IQ 79 и ниже не смогут получить водительские права. Это решение было принято для повышения безопасности дорожного движения.

Умственная отсталость, слабоумие, нарушения внимания и сознания, а также постоянные заболевания, вызывающие эмоциональную нестабильность, были определены как препятствия для получения водительских прав.

Новое положение вносит изменения в процесс медицинского осмотра кандидатов на должность водителя. Теперь будут применяться более подробные тесты на психическое здоровье, а тесты на IQ станут обязательными.