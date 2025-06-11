Отправка Национальной гвардии в Калифорнию без официального запроса губернатора нарушает один из фундаментальных принципов американского федерализма — разделение полномочий между федеральным центром и штатами. В нормальных условиях именно губернатор имеет исключительное право активировать и направлять силы Национальной гвардии для наведения порядка внутри штата. Об этом в беседе с Minval.az сказала политолог, американский эксперт Ирина Цукерман, комментируя беспорядки в Лос-Анджелесе на фоне ряда решений Трампа по миграционной политике.

«Федеральное вмешательство возможно только в случаях, когда местные власти утратили контроль или открыто отказываются защищать граждан — как это трактуется в Законе о восстаниях (Insurrection Act), но даже тогда оно требует чрезвычайной политической осторожности», — отметила эксперт.

По ее мнению, Трамп, вступивший во второй срок на фоне усиливающейся политической изоляции и растущей радикализации республиканского электората, «сознательно демонстрирует авторитарный стиль управления, стремясь показать силу в условиях, когда демократия США переживает кризис легитимности».

«Его решение рассматривается как попытка навязать федеральную дисциплину мятежному штату, не дожидаясь консенсуса или согласия, что может быть истолковано как злоупотребление полномочиями ради политических дивидендов», — добавила Цукерман.

Для него это, считает политолог, — символический акт, призванный укрепить поддержку среди своей базы, которая требует жёстких действий и «наведения порядка» любой ценой.

«Но для широкой части общества — особенно в демократических регионах — это стало очередным доказательством, что второй срок Трампа будет сопровождаться дальнейшим размыванием демократических норм. Действия Трампа уже вызвали не только протест губернатора Ньюсома, но и критику среди умеренных республиканцев, опасающихся, что такой подход подрывает принципы самоуправления и провоцирует ненужную эскалацию.

Кроме того, на фоне его известной терпимости и даже симпатии к участникам штурма Капитолия 6 января 2021 года действия в Лос-Анджелесе выглядят особенно лицемерными. Там он оправдывал насилие своих сторонников, здесь он готов задействовать репрессии против граждан, протестующих по поводу федеральной политики. Именно этот двуличный подход вызывает особенно глубокое возмущение и усиливает поляризацию», — сказала эксперт.

Комментируя предупреждение главы Минобороны США Хегсета о том, что Пентагон готов направить в Лос-Анджелес армейские подразделения, «если насилие продолжится», а морские пехотинцы на базе Кэмп-Пендлтон по соседству с городом находятся «в состоянии повышенной готовности», она сказала: «Заявления министра обороны и приведённая в боевую готовность морская пехота усиливают опасения, что федеральное правительство готово пересечь опасную грань — от применения ограниченных полицейских сил к развертыванию регулярной армии на улицах американских городов. Такие шаги могут оказаться триггером, спровоцировавшим дальнейшее расширение беспорядков не только в Лос-Анджелесе, но и в других крупных городах, где растёт недовольство политикой Вашингтона».

«Американское общество крайне чувствительно к признакам милитаризации внутренней политики. История США знает прецеденты — от протестов против Вьетнамской войны до акций движения BLM (Black Lives Matter – «Жизни чёрных важны»-ред.), когда демонстрация силы лишь обостряла ситуацию. Сама угроза отправки войск может быть воспринята как акт устрашения, вызов гражданским свободам и манифестация авторитарного контроля. В контексте Трампа, уже зарекомендовавшего себя как лидер, склонный игнорировать нормы и институты, это приобретает особенно тревожный оттенок», — убеждена эксперт.

Более того, считает она, массовое развертывание армии в городах неизбежно приведёт к инцидентам — столкновениям, жертвам, и, как следствие, ещё большей радикализации населения.

«Молодёжные группы, студенческие организации, активисты — все они могут начать действовать по логике конфликта, а не диалога. Применение силы против протестующих без прямой угрозы общественной безопасности , особенно таких средств, как резиновые пули и слезоточивый газ, радикализирует даже мирные сегменты протестного движения. И если первоначально выступления в Лос-Анджелесе имели локальный характер, то теперь они получают мощный эмоциональный импульс для расширения: против «диктатуры», против насилия и против двойных стандартов», — отметила Цукерман.

Говоря о решении губернатора Ньюсома подать иск на Администрацию Трампа, эксперт назвала это не просто правовым жестом, а заявлением политического вызова: «Это фактически попытка привлечь к ответственности федерального лидера за нарушение конституционного баланса. Судебный процесс, скорее всего, станет символическим полем битвы между двумя Америками: одной — националистически-консервативной и централизованной, второй — либеральной, ориентированной на права человека, автономию штатов и институциональное самоопределение».

Кроме того, она указала на тревожные признаки координации насильственных элементов протестов: «Независимые аналитики, а также региональные власти предполагают, что за мародёрством, поджогами и провокациями стоят профессионально организованные группы, возможно, связанные с иностранными или радикально-идеологическими структурами. Цель — втянуть Белый дом в масштабный конфликт с губернаторами и дестабилизировать внутреннюю ситуацию».

«По сути, мы наблюдаем трансформацию гражданского недовольства в нечто более опасное — форму политической борьбы, в которой улица становится ареной противостояния между федеральной властью и региональной легитимностью. При этом сама суть американской демократии — в первую очередь идея о том, что сила не может заменять диалог — оказывается под угрозой», — заключила Цукерман.