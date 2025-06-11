Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Ален Берсе и председатель парламента Армении Ален Симонян обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном, а также налаживание контактов Еревана с Анкарой.

Об этом Симонян написал на своей странице в соцсети Х.

«Состоялся содержательный разговор с Генсеком СЕ Аленом Берсе. В ходе встречи мы обсудили ключевые реформы в Армении, мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, а также армяно-турецкие отношения и многое другое. Выражаю признательность Совету Европы за постоянную поддержку в этих вопросах», — написал Симонян.