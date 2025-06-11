Управление образования города Баку сделало предупреждение учительнице средней школы №112, заклеившей рты ученикам скотчем, чтобы те не шумели на уроке музыки и молча танцевали, сообщает Minval.az.

Отметим, что педагог сама засняла детей на камеру и поделилась кадрами, чтобы похвастать «эффективным» методом воспитания, то есть способностью «успокоить» шумных первоклассников. Случай произошел 27 мая в школе поселка Пиршаги, Сабунчинского района столицы. После того, как кадры обошли соцсети, ими заинтересовались в администрации образования.

В Управлении образования города Баку отреагировали и сообщили, что в рамках разбирательства были проведены встречи с родителями и учителем. Педагог написал объяснительную и получил письменное предупреждение. Кстати, сами родители не жаловались на действия педагога, отмечая, что они не преследовали цели наказать или унизить детей. С помощью рулона клейкой ленты учитель лишь пытался навести порядок и добиться тишины в классе.