Союзники США по НАТО должны взять на себя обеспечение конвенциональной обороны Европы и сдерживание России. Данную мысль озвучил министр обороны США Пит Хегсет.

«<…> Президент [США Дональд] Трамп и его администрация заявили союзникам по НАТО, что они должны активизироваться и взять на себя основную ответственность за конвенциональную оборону Европы, и мы уже наблюдаем прогресс [в этой области]. Наша стратегия рассчитана на здравый смысл: наши союзники по НАТО обладают экономической силой, позволяющей сдерживать Россию. А наши (американские) ресурсы являются все более растянутыми. Переключая внимание на Тихоокеанский регион, мы также надеемся на то, что наши союзники по НАТО будут направлять больше ресурсов на оборону, чтобы выковать прочный щит сдерживания в Европе», — отметил он.

«Принятие нашими союзниками по НАТО на себя основной ответственности за конвенциональную оборону Европы является жизненно важным, и оно запоздало», — сказал Хегсет в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США. «Дело не только в восстановлении справедливости по отношению к американским налогоплательщикам, которые устали от «попутчиков», но и в обеспечении того, что НАТО остается сильным и устойчивым альянсом, даже несмотря на перенос приоритета сил США на оборону территории нашей страны и сдерживание Китая. Таким образом мы можем силой восстановить и поддерживать мир в Европе для будущих поколений», — заявил министр.