Администрация Соединенных Штатов приветствует прогресс, который достигнут на российско-украинских переговорах, не принимает в них участия, но находится в контакте с обеими сторонами. С данным заявлением выступила глава пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс в ходе брифинга для журналистов.

«Президент [США Дональд Трамп] и госсекретарь [Марко Рубио] уже давно отмечают, что единственное реальное урегулирование [украинского конфликта] может быть достигнуто при непосредственном диалоге сторон, и именно это мы наблюдаем здесь, по крайней мере, в этом отношении. И мы, разумеется, поддерживаем тесные контакты с обеими сторонами на самом высоком уровне. И мы приветствуем успех, движение к [урегулированию], [а также] обмен заключенными», — сказала она.

«Мы как Госдепартамент не участвуем в этих [двусторонних переговорах]», — подытожила Брюс.