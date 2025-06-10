Словакия не поддержит готовящийся пакет санкций Евросоюза против России. Об этом заявил глава правительства страны Роберт Фицо.

«Словацкая Республика не поддержит готовящийся 18-й пакет санкций против Российской Федерации, если Европейская комиссия не предоставит ей реалистичное решение кризисной ситуации, в которой [в таком случае] окажется Словакия», — написал он в Facebook.

Кризисная ситуация для Словакии сложится, по словам Фицо, если в республику будут «полностью остановлены поставки газа, нефти и ядерного топлива из России».