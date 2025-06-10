В Баку в ходе судебного процесса над обвиняемыми в терроризме армянами дали показания потерпевшие.

Завур Бадалов, которого допросили в качестве правопреемника потерпевшего, заявил, что его сын Джавидан Бадалов был убит в результате обстрела Кельбаджара остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Отец Гадима Халилова Ильгар Халилов и отец Эльнура Самедова Садагат Самедов также сказали, что их дети погибли в результате вражеского огня по Кяльбаджарскому району.

Ниямеддин Садыгов, допрошенный в качестве правопреемника, и другой правопреемник Тейюб Азизалиев отметили, что их сыновья – Джейхун Садыгов и Сеймур Азизалиев соответственно – погибли в результате вражеской провокации.

Давший показания потерпевший Эльбрус Эминов заявил, что получил ранения в результате взрыва минометного снаряда, выпущенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями, а Балоглан Фейзуллаев показал, что был ранен в результате взрыва ручной гранаты Ф1.

Потерпевший Турал Джабиев поведал, что получил пулевое ранение в результате обстрела Ходжалы остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями, а потерпевший Тогрул Османлы – что получил осколочные ранения в результате взрыва гранаты, брошенной противником в направлении Ходжалы.

Гусейн Хадиев в своих показаниях сказал, что получил ранение в правую часть груди в результате взрыва снаряда, выпущенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями по Ходжавендскому району.

Потерпевший Фарзани Наджафзаде указал на то, что был ранен в левое плечо пулей, выпущенной противником из снайперской винтовки. После этого, пока находившиеся поблизости люди перевязывали ему рану, остатки армянской армии и армянские незаконные вооруженные формирования с использованием беспилотника сбросили гранату в место их пребывания. В ответ на вопрос государственного обвинителя Тараны Мамедовой он сказал, что в результате взрыва гранаты получил осколочные ранения левой руки и левой части лица.

Фикрет Мамедов отметил, что он и Насими Мамедов получили ранения в результате взрыва минометного снаряда, выпущенного по Агдаму остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Потерпевший Эльчин Гулиев проинформировал, что в результате обстрела армянскими военнослужащими Кяльбаджарского района, он сам, Раван Рзазаде и Эмин Джафаров получили ранения, а Турал Джахангиров и Руслан Лалаев погибли.

В своих показаниях Шукюр Зейналов сказал, что получил огнестрельное ранение в результате огня, открытого противником в направлении Агдере. Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, потерпевший подтвердил, что в результате обстрелов были погибшие.

Потерпевший Фамиль Мамедов в своих показаниях заявил, что, находясь в Агдере, получил осколочные ранения в результате взрыва упавшего поблизости артиллерийского снаряда.

Руслан Аббасов сказал, что получил ранение в Агдаме в результате взрыва минометного снаряда, выпущенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

В своих показаниях Джейхун Шахнамазлы отметил, что получил ранение в Ханкенди в результате взрыва снаряда, кустарным способом установленного на дроне противника.

Шакир Фаталиев в своих показаниях сказал, что получил ранение в результате взрыва артиллерийского снаряда.

Потерпевший Эмир Юсифов поведал, что получил ранение в Кяльбаджаре в результате взрыва минометного снаряда.

Потерпевший Эльгюн Асланлы в своих показаниях проинформировал, что подвергся провокации противника в направлении Лачина. В ответ на вопрос помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, Э.Асланлы сообщил, что пытался уклониться от обстрелов, но один из выпущенных снарядов упал и взорвался на расстоянии 5 метров от него, в результате чего он получил различные телесные повреждения.

Эльджан Нагиев заявил, что получил ранение в Ходжалы в результате взрыва гранаты Ф-1, брошенной противником.

Потерпевший Эльмир Гурбанов заявил, что в Агдаме он и другие лица были ранены в результате взрыва минометного снаряда, выпущенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями, при этом в результате инцидента погибли несколько человек.

Потерпевший Нурлан Мусаев в ответ на вопрос государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева сказал, что в результате взрыва минометного снаряда, выпущенного противником, он и несколько других лиц получили ранения, а находившийся рядом с ним Омар Ширинов погиб.

Потерпевший Сямран Гурбанлы поведал, что был ранен в направлении Агдере. В ответ на вопрос государственного обвинителя Фуада Мусаева он сообщил, что в результате взрыва минометного снаряда, выпущенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями, находившийся рядом с ним Хаял Джанбахышов погиб, а он сам получил различные ранения.

Потерпевший Руслан Шыхыев сказал о своем ранении в результате обстрела остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями в Лачине, Вюсал Ибрагимов и Эльгиз Исмаилзаде – в Агдере, а Парвиз Гулиев, Ахад Халилзаде, Мурад Халилов и Насиб Алекберов – в Кяльбаджаре.

В ходе судебного заседания также были оглашены заключения судебно-медицинской экспертизы в отношении потерпевших.

Следующее заседание суда назначено на 17 июня.