Глава правительства Азербайджана Али Асадов встретился в Узбекистане с президентом этой страны Шавкатом Мирзиёевым. Об этом говорится в сообщении кабинета министров Азербайджана.

А.Асадов передал лидеру Узбекистана искренние приветствия и добрые пожелания главы Азербайджанского государства Ильхама Алиева.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-азербайджанских отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества.

Была отмечена совместно проводимая плодотворная работа в рамках Года экономической кооперации. Растут объемы товарооборота, в активной фазе проекты кооперации в различных отраслях экономики, осуществляемые при поддержке совместной Инвестиционной компании. Продолжается активный культурно-гуманитарный обмен.

Подчеркнута важность продолжения тесного практического взаимодействия по линии правительств в целях контроля за реализацией договоренностей и генерации новых инициатив к предстоящему саммиту на высшем уровне.

В данном контексте было указано на необходимость обеспечения высокой результативности запланированных очередного заседания Межправительственной комиссии и Форума регионов двух стран.