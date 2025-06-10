10 июня в Баку состоялись первые политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Канады, сообщили в МИД.

С азербайджанской стороны консультации возглавила начальник Управления по Америке внешнеполитического ведомства Эсмира Джафарова, с канадской — исполнительный директор Департамента по Восточной Европе и Евразии МИД этой страны Андреас Вайчерт.

В ходе консультаций состоялся обмен мнениями о перспективах развития политических связей между нашими странами, подчеркнута важность взаимных визитов и контактов в рамках международных мероприятий для продвижения устойчивого политического диалога. Также было подчеркнуто, что важно воздерживаться от шагов и подходов, способных вызвать напряжённость в двусторонних отношениях.

В контексте экономического сотрудничества были обсуждены возможности увеличения двустороннего товарооборота, реализации совместных проектов в сферах энергетики, транспорта, высоких технологий и других областях. Особое внимание было уделено успешному сотрудничеству с канадской стороной в рамках подготовки к COP29. На консультациях была высоко оценена стратегическая роль Азербайджана в реализации важных энергетических, транспортных и логистических проектов, отмечено, что сотрудничество в сферах образования, культуры и туризма внесёт значительный вклад в укрепление двусторонних связей.

Канадская сторона была подробно проинформирована о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, факторах, препятствующих этому процессу, шагах, предпринимаемых нашей страной для обеспечения устойчивого мира, а также о сохраняющейся минной угрозе и масштабных работах по восстановлению и строительству на освобождённых территориях.

В завершение состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес.