Парламент Грузии во вторник принял пакет изменений в Уголовный кодекс, касающийся усиления борьбы против незаконной миграции, сообщает «Интерфакс».

«С принятием этих изменений мы получаем эффективный механизм по выдворению иностранцев, нарушающих наше законодательство, в частности при проявлении мелкого хулиганства, неподчинения полиции, нарушения правил собраний и манифестаций», — сказал замглавы МВД страны Александр Дарахвелидзе, представляя документ на заседании в парламенте.

Он отметил, что задействование этих законодательных изменений предоставит Грузии действенную эмиграционную политику. Замминистра сообщил, что будут увеличены штрафы в отношении тех иностранцев, которые нарушают правила нахождения на территории Грузии.

«Упрощается также и процедура выдворения из Грузии иностранцев, нарушивших наше законодательство», — сказал Дарахвелидзе.

Ранее грузинские СМИ сообщали о десятках иностранцах, задержанных полицией на акциях протеста, продолжающихся в Тбилиси с ноября прошлого года.