В Азербайджане разработан новый законопроект, предусматривающий введение фиксированного тарифа в секторе газоснабжения.

Соответствующий проект закона «О газоснабжении» был рассмотрен сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии. Согласно документу, регулируемые тарифы на газ будут установлены регулятором и вступят в силу с 1 июля 2028 года. Информация о тарифах будет опубликована на официальном сайте регулятора.

Также предлагается ввести фиксированный месячный тариф на электроэнергию. Это предусмотрено поправками к закону «Об электроэнергетике», обсуждёнными на том же заседании комитета.

Согласно проекту, фиксированный тариф представляет собой ежемесячный платёж, взимаемый с каждого потребителя для компенсации части постоянных затрат, определённых регулятором, которые не зависят от объёма потребляемой электроэнергии.