В праздничные дни Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи работал в усиленном режиме.

Как сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), в праздничные дни на номер 103 поступило 7 872 обращения по городу Баку.

Наибольшее количество обращений (2 035) зафиксировано 8 июня. 797 человек госпитализированы в различные медицинские учреждения, остальным оказана необходимая помощь на месте.

Причины обращения в основном связаны с повышением артериального давления, кардиологическими проблемами, различными травмами и т. д.