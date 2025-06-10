Завершился судебный процесс по делу Джамаледдина Джафарова, который 29 января текущего года позвонил на горячую линию «102» МВД и дал ложные сведения о якобы заложенном в отеле около станции метро «Сахиль» взрывном устройстве.

Обвинительное заключение оглашено на процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова в Бакинском суде по тяжким преступлениям, сообщает Report.

Джафаров признал себя виновным в предъявленных обвинениях и выразил раскаяние.

Прокурор потребовал лишить Джафарова свободы на 6 лет и 6 месяцев, однако суд приговорил его к 5 годам заключения.

Джамаледдин Джафаров был задержан и привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статье 216 (заведомо ложное сообщение о терроризме) УК АР.