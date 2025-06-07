Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.

Как сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана, в ходе беседы стороны обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках стратегического партнерства между странами, охватывающего различные направления.

Отмечена положительная динамика взаимных визитов на высоком и высшем уровнях.

Стороны обсудили вопросы, вытекающие из переговоров, проведенных в рамках прошедшего в Лачыне саммита Азербайджан-Турция-Пакистан, в том числе подготовку к сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле 21-22 июня, а также саммиту Организации экономического сотрудничества, который пройдет в июле текущего года в Азербайджане.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.