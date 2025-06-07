Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Собеседники обменялись поздравлениями по случаю священного праздника Гурбан Байрамы.

С удовлетворением была отмечена значимость состоявшихся на днях в Лачине двусторонних и трёхсторонних встреч в формате Азербайджан–Турция–Пакистан, а также обсуждений, проведённых в их рамках. Было подчеркнуто, что эти контакты придали дополнительный импульс развитию сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном.

Стороны обменялись мнениями о перспективах двустороннего взаимодействия в таких сферах, как экономика, торговля, энергетика, промышленность, оборона, наука, образование, туризм и другие направления.

В разговоре было затронуто значение Саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который состоится этим летом в азербайджанском городе Ханкенди. Выражена надежда, что предстоящее мероприятие будет способствовать дальнейшему сближению государств-членов организации.

Кроме того, были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.