Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил о готовности Анкары и далее выполнять все обязательства в рамках НАТО.

Комментируя итоги двухдневного заседания глав минобороны стран НАТО в Брюсселе, турецкий министр назвал Анкару «сильным союзником по НАТО, которому можно и нужно доверять», сообщает АЗЕРТАДЖ.

Яшар Гюлер напомнил, что Турция обладает второй по численности армией в Североатлантическом альянсе, а по вкладу в миссии НАТО находится в пятерке лидирующих государств.

Он подчеркнул, что на фоне вызовов современности обеспечение безопасности в Европе возможно лишь посредством «коллективных шагов, сплоченности и продуманной стратегии». «В данной связи очень важно включить в механизмы и страны, не входящие в Европейский Союз», — сказал Гюлер, указав при этом на недопустимость ограничений на экспорт оборонной продукции в страны-союзницы по НАТО.

Глава Минобороны привлек внимание и к усилиям Турции по достижению мира между Киевом и Москвой, подчеркнув стремление Анкары внести вклад в устойчивое прекращение огня. «Мы поддерживаем все усилия, нацеленные на справедливый и долгосрочный мир в Украине», — заверил турецкий министр.