Телеканал Euronews представил репортаж о международной конференции «Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм», которая прошла в Баку и стала площадкой для обсуждения растущей волны антиисламских настроений в мире.

Согласно сюжету, ключевыми темами форума стали межконфессиональный диалог, защита прав человека и создание глобальной цифровой платформы для мониторинга проявлений исламофобии. Более 120 участников из 40 стран — учёные, эксперты и лидеры различных религиозных сообществ — выступили с единым посланием о необходимости толерантности и социальной справедливости.

«Появляются новые формы исламофобии, подпитываемые расизмом, дискриминацией и ненавистью. К сожалению, радикализация, конфликты и влияние социальных сетей усиливают эти тенденции», — приводит Euronews заявление заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева.

«Конференция не была религиозным мероприятием, но, тем не менее, собрала многих лидеров различных конфессий со всего мира, которые выразили свою солидарность в вопросах важности сосуществования и социальной гармонии», — отметила ведущая Euronews Джейн Уизерспун.