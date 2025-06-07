Президент США Дональд Трамп заявил, что украинские удары по аэродромам дали России предлог для жесткого ответа Путина. Трамп предположил, что недавние украинские удары требуют решительных ответных мер.

«Они дали Путину предлог, чтобы прошлой ночью разбомбить их к чертям», — цитируют президента США американские СМИ.

«Когда я узнал про это, я подумал: «Ну вот, теперь они получат удар в ответ», — добавил американский президент.

Так Трамп ответил на вопрос журналиста о том, стал ли он иначе относиться к военным возможностям Киева после ударов по российским аэродромам.