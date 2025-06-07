С учетом возросшего пассажиропотока в период праздника Гурбан Байрамы, Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL назначил дополнительные рейсы по маршруту Баку–Нахчыван–Баку, сообщает авиакомпания.

С 7 по 15 июня на этом направлении будет выполнено 121 рейс. Наибольшая нагрузка ожидается 9 июня, когда запланировано 20 рейсов. Это связано с возвращением граждан в Баку после праздничных выходных.

В остальные дни количество рейсов распределено следующим образом: 15 рейсов — 7 июня, 14 — 8 и 11 июня, 13 — 10 июня, по 12 рейсов — 12 и 13 июня, 10 — 14 июня и 11 рейсов — 15 июня.

Для сравнения, в обычные дни по маршруту Баку–Нахчыван выполняется в среднем 8–9 рейсов в сутки, что делает текущее увеличение особенно значительным.

Дополнительные рейсы организованы для того, чтобы пассажиры смогли навестить родных и близких в дни Гурбан байрамы. AZAL предпринимает все необходимые меры для стабильной и комфортной организации перевозок в этот период.