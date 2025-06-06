Администрация президента США пытается убедить сенатора Конгресса США Линдси Грэма значительно ослабить санкции против России и дать Трампу контроль над их введением.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

«Конституция наделяет президента полномочиями по ведению дипломатических отношений с иностранными государствами. Любой пакет санкций должен обеспечивать президенту полную гибкость в ведении желаемой внешней политики», — сказал представитель Белого дома.

По словам чиновников Конгресса, администрация президента неоднократно выходила на связь, пытаясь уговорить сенаторов смягчить санкционный законопроект. Предложения включали в себя отмену обязательного характера санкций, а также включение в них исключений, которые дадут Трампу самому выбрать тех, на кого они будут действовать.