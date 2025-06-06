Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели длительную беседу с глазу на глаз в Ереване.



«Переговоры сначала проходили в формате тет-а-тет. Они продлились значительно дольше запланированного времени», — отметили в пресс-службе Совфеда.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Ереване заявил, что у него всегда были и остаются конструктивные отношения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Матвиенко сообщила на брифинге по итогам переговоров. По ее словам, беседа с Пашиняном прошла в доверительной атмосфере.

«Сегодня состоялась очень продолжительная встреча тет-а-тет с премьер-министром Армении, это был очень содержательный, конструктивный, доброжелательный разговор….Премьер-министр Никол Воваевич передал привет нашему президенту и особо подчеркнул, что у него с Владимиром Владимировичем всегда были, есть и останутся конструктивное предметные отношения и никаких проблем у него в отношении с президентом нет», — сказала она.

«В самых разных сложных подчас ситуациях они всегда находят взаимное понимание и необходимо решение», — добавила Матвиенко.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что в пятницу у нее состоится встреча с президентом Армении Ваагном Хачатуряном.