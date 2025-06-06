Зеленский может присутствовать на ужине перед саммитом, но не на основном заседании.

Ожидается, что украинский президент Владимир Зеленский посетит саммит НАТО в Гааге, хотя Альянс еще официально не подтвердил, приглашен ли он на самом деле. В то же время, как пишет Reuters, чиновники НАТО постараются организовать встречи так, чтобы Зеленский мог присутствовать, не провоцируя президента США Дональда Трампа.

«Дипломаты говорят, что он может присутствовать на ужине перед саммитом, но его не будут допускать на основное заседание саммита. При этом все еще неясно, будет ли краткое заявление саммита определять Россию как угрозу или выражать поддержку Украине», — пишет издание.

Отмечается, что такие предосторожности имеют одну цель — не разозлить Вашингтон, а тем более не спровоцировать повторение февральского скандала в Белом доме между Трампом и Зеленским, который почти разрушил международную коалицию, поддерживающую Киев.

«Европейские члены НАТО, которые видят в России экзистенциальную угрозу, а в НАТО — главное средство противодействия ей, хотят продемонстрировать свою постоянную твердую поддержку Украине. Но они также отчаянно пытаются не расстроить нестабильного Трампа», — подчеркивает издание.

В то же время один из дипломатов НАТО в комментарии Reuters признал, что если Зеленский не примет участия в саммите вкакой-либо форме, это будет «как минимум пиар-катастрофой».

Также Reuters отмечает, что сам саммит и сопровождающее его письменное заявление, скорее всего, будут необычно короткими, чтобы свести к минимуму вероятность вспышек или разногласий.