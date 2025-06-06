По данным Национальной гидрометеорологической службы, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. В ночь с 6-го на 7-е число и вечером в некоторых местах возможны дожди, грозы, будет дуть юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 18-20° тепла, днем 25-30° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм рт. Относительная влажность воздуха ночью составит 50-60%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, грозы. В отдельных местах ливни, град. Вечером в большинстве районов осадки прекратятся. Ночью и утром местами будет слабый туман. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 16-20° тепла, днем 26-30° тепла, в горах ночью 5-10 ° тепла, днем 15-20° тепла.