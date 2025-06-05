На линии «Ахмедли» — «Ичеришехер» бакинского метро имела место кратковременная задержка. Об говорится в сообщении пресс-секретаря ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияра Мамедова.

«В кабине машиниста движущегося поезда сработало сигнальное устройство дверей, после чего машинист провел осмотр. Никаких проблем обнаружено не было, но на следующей станции проблема повторилась. Машинист проинформировал об этом диспетчера и высадил пассажиров. Осмотр поезда был проведен без пассажиров», — уточнил Б.Мамедов.

Он уточнил, что в результате возникла кратковременная задержка. Далее на линию оперативно был отправлен резервный поезд и интервал движения был восстановлен.