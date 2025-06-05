Первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев обсудил развитие торгово-экономического сотрудничества с главой Комитета провинции Гуандун Народной политической консультативной конференции Китая Линь Кычингом.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.

Стороны указали, что отношения между странами достигли уровня стратегического партнерства, укрепляется торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Китайские компании активно участвуют в проектах, реализуемых в Азербайджане. В стране функционируют около 320 китайских компаний в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, торговли, услуг.

Также была озвучена информация о благоприятной деловой среде в Азербайджане, направлениях развития взаимовыгодного партнерства. Упомянут широкий потенциал для экономического партнерства с Китаем, в том числе с провинцией Гуандун этой страны, по различным направлениям.

Стороны коснулись развития сотрудничества в сферах торговли, промышленности, инвестиций, транспорта-транзита и других направлениях.