Немецкий канцлер Фридрих Мерц подарил американскому лидеру Дональду Трампу факсимиле свидетельства о рождении его деда. Это прошло в ходе встречи в Овальном кабинете Белого дома.

Сам Мерц в соцсети уточнил, что документ в рамке и с переводом на английский язык оформили в МИД ФРГ.

Бабушка и дедушка Трампа эмигрировали в США из коммуны Кальштадт (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на западе Германии. СМИ сообщали, что дед американского лидера Фредерик Трамп (урожденный Фридрих Трумп) появился на свет в Кальштадте в 1869 году и в 1885 эмигрировал в США.