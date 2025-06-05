Служба внешней разведки России (СВР) обвинила Великобританию в проведении подрывной деятельности на территории Грузии и попытках свержения правящей партии «Грузинская мечта».

Как говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте СВР, Лондон якобы финансирует около ста молодежных, студенческих, феминистских и ЛГБТ-организаций с целью активизации протестов, подготовки будущих боевиков, а также обучения методам сопротивления полиции и организации диверсий.

По версии российской разведки, цель этих действий — «встряхнуть» оппозицию и вернуть Грузию в «обойму» западных государств. Великобритания в документе названа «лидером борьбы за Грузию», а Запад — «раздосадованным» отказом Тбилиси от следования либеральным глобалистским ценностям.

«Англосаксы никак не могут смириться с выходом Тбилиси из обоймы их беспрекословных вассалов. Правление «Грузинской мечты» вызывает у них нескрываемое раздражение. Лондону наплевать на грузинский народ, который на парламентских выборах в прошлом году однозначно поддержал национально ориентированный курс руководства страны», — говорится в заявлении.