Следователи Следственного комитета России возбудили уголовное дело в отношении блогера Арега Щепихина о призывах к экстремистской деятельности.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Вместе с тем следствием изучены видеозаписи блогера. Психолого-лингвистическое исследование выявило в его высказываниях признаки побуждения к совершению насильственных действий по отношению к группе лиц, выделяемой по национальному/этническому признакам, а также их унижения. На основании этого следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) УК РФ и ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) УК РФ. В настоящее время с фигурантом проводятся следственные действия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — говорится в сообщении.

Следователи также предъявили обвинение шестерым мужчинам, похитившим Щепихина на Ярославском вокзале в Москве.

Напомним, Арег Щепихин записывал оскорбительные видеоролики о чеченцах и мусульманах.