Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в результате недавней атаки украинских дронов стратегические бомбардировщики не были уничтожены, а лишь повреждены. По его словам, вся техника будет восстановлена.

Ранее украинские беспилотники нанесли удары по аэродромам в Сибири и на Крайнем Севере, где размещаются российские тяжёлые бомбардировщики — Ту-95 и Ту-22 — входящие в состав ядерных сил страны.

«Техника, о которой идёт речь, как было заявлено также представителями Минобороны, не уничтожена, а повреждена. Она будет восстанавливаться», — цитирует Рябкова агентство ТАСС.

Между тем американские официальные лица, комментируя ситуацию агентству Reuters, заявили, что, по их данным, до 20 самолётов были поражены, из которых около 10 могли быть уничтожены. Военный обозреватель Русской службы BBC Павел Аксёнов дал схожую оценку, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поражено было вдвое больше самолётов.

Reuters указывает, что на данный момент неясно, насколько быстро Россия сможет отремонтировать или заменить повреждённые бомбардировщики, учитывая возраст многих машин советской эпохи, сложность их конструкции и санкционные ограничения на поставки критически важных компонентов.

Спутниковые снимки, опубликованные после ударов, свидетельствуют о повреждениях нескольких стратегических самолётов. Эксперты подтверждают, что под удар попали как Ту-95, так и Ту-22 — ключевые машины, используемые в ударах по территории Украины.

По открытым данным, Россия располагает 67 стратегическими бомбардировщиками: 52 Ту-95 и 15 Ту-160.

На фоне атаки президент Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом заявил, что Москва будет вынуждена ответить на действия Украины. Об этом сообщил сам Трамп в своей соцсети.