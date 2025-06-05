Генеральная прокуратура и МВД распространили совместную информацию о раскрытии убийства 59-летней женщины-инвалида в Хачмазском районе.

«В результате комплексных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, совместно проведенных Генеральной прокуратурой и МВД преступлений, нераскрытых в предыдущие годы, раскрыто еще одно особо тяжкое преступление.

Проведенными мероприятиями установлены основательные подозрения в том, что 18 июля 2023 года Хагани Рахматов, воспользовавшись беспомощностью Гюльхар Джахангировой, под предлогом того, что отвезет ее на такси до желаемого адреса, посадил ее в машину, отвез ее в направлении села Хасполадоба Хачмазского района к реке Гудьялчай, высадил ее там, забрал кошелек, и, применив, физическую силу, толкнул, затем через несколько часов вернулся и обнаружил ее мертвой. После этого он отвез ее на машине в лес в направлении села Азизли, где и спрятал тело и принадлежащий сверток с принадлежащими ей вещами.

По уголовному делу, предварительное следствие по которому продолжалось по ст. 126.3 и 181.3.3 УК Азербайджана в Хачмазской районной прокуратуре, Хагани Рахматов был задержан и передан следствию. В его отношении Хачмазский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста», — говорится в информации.

Следствие продолжается.