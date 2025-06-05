Россия находится в контакте с азербайджанской стороной и работает над урегулированием вопроса вокруг возможного закрытия «Русского дома».

Об этом сказал «Известиям» замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Мы хотим как раз урегулировать вопрос, чтобы он («Русский дом». — Ред.) не закрывался. Работаем над этой темой в контакте с азербайджанской стороной. Исходим из того, что этот вопрос может и должен быть решен в рамках отношений союзнического взаимодействия между Россией и Азербайджаном. Мы считаем, что именно так к такого рода вопросам надо подходить и делать все возможное для того, чтобы граждане наших стран могли свободно через соответствующие структуры в России и Азербайджане знакомиться с культурой, обычаями друг друга», — сказал он.