Перед Законодательной ассамблеей Онтарио прошла азербайджанский триколор Государственного флага Азербайджана в связи с 28 Мая — Днем независимости страны. Мероприятие прошло при совместной организации Азербайджанского центра искусств и культуры «Вэтэн» и «Дома Азербайджана» в Канаде.

Информация приводится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана.

Сообщается, что на церемонии, наряду с представителями азербайджанской общины и других дружественных общин, присутствовали спикер Законодательной ассамблеи Онтарио Донна Скелли, члены парламента Онтарио — Майкл Тиболло, Андреа Хезель, Стэн Чо, Кристин Вонг Там, Руди Кузетто, Лаура Смит, Дейзи Вэй, Мохамед Фирин, Раймонд Санг Чун Чо, а также генеральный консул Турции в Торонто Джан Йолдаш, директор по связям с правительством Генерального консульства Израиля в Торонто и Западной Канаде Элис Денсон, заместитель генерального консула Ганы Джойс Асамоа-Корантенг, супруга японского консула в Торонто Михо Такеши.

Глава Азербайджанского центра искусств и культуры «Вэтэн» и «Дома Азербайджана» в Канаде Лалин Гасанова выразила благодарность гостям, которые разделили радость азербайджанской общины.

Генконсул Турции в Торонто Джан Йолдаш поздравил общину. Отметив лозунг «Одна нация, два государства», он отметил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом.

Выступившие другие официальные лица отметили динамичное развитие современного азербайджанского государства.

Азербайджанской общине были вручены поздравительные письма, которые подписали премьер-министр провинции Онтарио Дак Форд, глава Либеральной партии Онтарио Бонни Кромби, спикер Законодательной ассамблеи Онтарио Донна Скелли и члены парламента Онтарио — Майк Шрайнер, Андреа Хезель, Кристин Вонг-Там.

Затем прозвучали государственные гимны Азербайджана и Канады. Под звуки нашего гимна был поднят Государственный флаг Азербайджана.

Мероприятие завершилось танцевальной программой учащихся школы выходного дня «Мой Азербайджан» при «Доме Азербайджана» в Канаде и выступлением группы нагаристов.