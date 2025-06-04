Замглавы МИД Азербайджана Ялчин Рафиев повел переговоры с членами делегации политических директоров министерств иностранных дел Северных и Балтийских государств (NB-8 — Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания, Эстония, Латвия и Литва).

Согласно информации МИД, стороны обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и этими странами, была отмечена важность взаимных визитов и политических консультаций для поддержания постоянного диалога.

Была подчеркнута важность взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, состоялся обмен мнениями о перспективах развития в различных направлениях, включая энергетическую безопасность, торговлю, транспорт, коммуникации, цифровое развитие, кибербезопасность.

Было указано на геостратегическую позицию Азербайджана, его активную роль в рамках многосторонних платформ, а также практические усилия по установлению мира в более широком регионе и вклад, который все это может внести в дальнейшее обогащение повестки сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, включая Северные и Балтийские государства.

Я.Рафиев при этом проинформировал о процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией, ситуации в регионе в постконфликтный период, масштабных восстановительных и реконструкционных работах на освобожденных территориях, возвращении вынужденных переселенцев на свои исконные земли, а также о борьбе с минной угрозой на этих территориях.

На встрече также прошел обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.