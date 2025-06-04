Обращение Генпрокуратуры Азербайджана об экстрадиции гражданина страны Мамедова Намига Тахир оглу в соответствии с требованиями Европейской конвенции «Об экстрадиции» от 13 декабря 1957 года было удовлетворено Офисом генерального прокурора Украины.

Информация приводится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана.

Известно, что в рамках уголовного дела, предварительное расследование которого проводится в Управлении полиции Бинагадинского района города Баку, были выявлены обоснованные подозрения в совершении Н.Мамедовым ряда незаконных деяний. В связи с этим в отношении него было принято решение о привлечении в качестве обвиняемого и он был объявлен международный розыск.

Н.Мамедова задержали в Украине и доставили в Азербайджан, отмечается в сообщении ведомства.