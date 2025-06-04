Глава американской администрации Дональд Трамп попросил однопартийцев в Сенате пока не ставить на голосование законопроект, который ужесточит антироссийские санкции, в том числе за счет применения рестрикций против третьих стран. Об этом заявил глава комитета по делам вооруженных сил Сената Роджер Уикер (республиканец, от штата Миссисипи).

«Я знаю, что он запросил, чтобы лидер [республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон] Тьюн не выносил законопроект [на рассмотрение] на этой неделе», — поведал про Трампа законодатель на онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group).