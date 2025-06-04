Основатель Amazon Джефф Безос, который обладает состоянием в $220 млрд, намерен заключить жёсткий брачный договор со своей невестой Лаурой Санчес.

Планируемое соглашение предусматривает особую защиту его активов, в число которых входят и акции Amazon, космическая компания Blue Origin и недвижимость в 10 странах. Согласно заявлению эксперта по семейному праву Альфонсо Провинциано, юристов обдумывают этот документ уже несколько месяцев, дабы максимально обезопасить капиталы прижимистого предпринимателя.

«Это не просто контракт — это целая конституция их будущих отношений», —приводит слова Провинциано Hello Magazine.