Киевский режим, и без того нелегитимный, перерождается в террористическую организацию.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

Коснувшись предложений Украины по поводу встречи на высшем уровне, Путин сказал: «Кто вообще ведет переговоры с террористами». По его словам, передышка в боевых действиях была бы использована Киевом для насильственной мобилизации, накачки оружием, подготовки терактов.

Путин уверен, что украинским властям «мир вообще не нужен», так как он будет означать утрату власти для них. По его словам, Москву не удивляет отказ Киева от перемирия по гуманитарным соображениям на 2-3 дня.

Президент России также обвинил «спонсоров Украины в пособничестве террористам».

«Все «преступления против гражданских» накануне второго раунда переговоров были направлены на его срыв», — отметил президент.

При этом он не сказал ни слова об атаке на стратегическую авиацию.