В результате поэтапных и скоординированных мер, предпринятых правительством Азербайджана, 3 июня была осуществлена репатриация в страну 13 наших граждан.

Как сообщили в МИД, в первую очередь были установлены их местонахождение, личности и гражданство. В Турцию были командированы представители соответствующих государственных структур, ответственных за репатриацию азербайджанских граждан из Ирака и Сирии, обеспечено проведение первичного медицинского и психологического обследования репатриантов.

Посольство Азербайджана в Турции провело соответствующую координационную работу, гражданам Азербайджана были предоставлены свидетельства на возвращение, и они были доставлены в страну. Планируется реализовать соответствующие меры в направлении социальной реабилитации и реинтеграции репатриантов в общество.

Правительство Азербайджана продолжит принимать необходимые меры для репатриации граждан, ставших жертвами вооруженного конфликта на территории зарубежных стран.