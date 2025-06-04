Премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл в Таджикистан.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Сообщается что цель визита — участие в заседании Совета глав правительств СНГ.

Отметим, что 5 июня в Душанбе состоится заседание Совета глав правительств СНГ. В нем примут участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

Основные темы повестки дня: углубление торгово-экономического сотрудничества, развитие промышленного сотрудничества, включая тяжелое машиностроение, культурно-гуманитарное взаимодействие, здравоохранение, развитие волонтерского движения в СНГ.

Ожидается подписание пакета документов, нацеленных на дальнейшее укрепление многопланового сотрудничества в рамках Содружества.