Завотделом Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров предлагает запретить банкам открывать счета для детей младше 14 лет.

Во время круглого стола на тему «Защита детей в киберпространстве и совместные действия против цифровых угроз» он отметил, что около 75% детей в Азербайджане ежедневно пользуются интернетом, при этом более 45% из них проводят в интернете свыше пяти часов в день.

По его словам, некоторые частные компании привлекают несовершеннолетних к онлайн-казино и другим видам деятельности, через которые получают доступ к банковским картам.

«Некоторые банки предлагают услуги по открытию карт даже на имя 7-8-летних детей. Наш комитет готовит предложение по запрету коммерческим банкам открывать счета для детей младше 14 лет. Это должно быть урегулировано на законодательном уровне», — подчеркнул он.