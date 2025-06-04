В Азербайджане предлагается запретить детям доступ к TikTok.

С таким предложением выступил начальник отдела Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров на круглом столе на тему «Защита детей в киберпространстве и совместное противодействие цифровым угрозам», передает Report.

По его словам, в Азербайджане необходимо принять план действий по усилению механизмов защиты детей, связанных с искусственным интеллектом:

«Франция, Великобритания и другие страны уже приняли этот план. В то же время некоторые страны запретили детям доступ к TikTok. Нам также следует предпринять шаги в этом направлении».