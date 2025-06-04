После успешно проведенной украинской операции «Паутина» по уничтожению стратегической авиации на четырех аэродромах РФ в российских пабликах стали появляться сообщения о том, что исполнители провозили взрывчатые вещества в Россию с территории Казахстана, граничащего с Челябинской областью. Стоит отметить, что подобные утверждения выглядят весьма провокационными на фоне регулярных угроз со стороны российских пропагандистов в адрес Казахстана, открыто намекающих на «украинский сценарий», который Россия может осуществить в республике.

Эту чувствительную тему для Minval.az прокомментировал Adjunct professor университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева, старший научный сотрудник Центра глобального и регионального управления (Астана) Эмин Джаббаров.

«Анализ украинско-российского вооруженного противостояния показывает обширную диверсионную сеть СБУ и ВСУ в регионах РФ, наличие полной информации о местах дислокации оборонных объектов и высших должностных лиц ВС РФ, а также возможности приобретения оружия и компонентов для взрывчатых веществ. В данном контексте вариант с хищением и ввозом взрывчатки из Казахстана через госграницу с таможенным и погранконтролем лишь повысил бы риск провала операции, в связи с чем, не выдерживает критики», — сказал Джаббаров.

По его словам, такого рода информационные вбросы могут являться следствием стремления российских военкоров переложить ответственность за серьезные проколы в деятельности спецслужб и вооруженных сил РФ на третьи стороны, что и наблюдается с кейсом Курской области и со значительными потерями Черноморского флота и т.д.

Говоря о реакции на такого рода информационные проявления, эксперт сказал: «Официальная Астана не считает необходимым реагировать на вбросы жёлтой прессы и экзальтированных блогеров и СМИ, опираясь лишь на позицию высших должностных лиц России. В руководстве страны уверены, что Москва является надёжным стратегическим партнёром».

Что касается общественности Казахстана, то Джаббаров указал на то, что в основной массе она оценивает уровень отношений республики с Россией позитивно: «Нет тенденции муссирования негативных мнений в отношении текущего уровня двустороннего сотрудничества и его перспектив».

В связи с этим он не исключил также возможность «украинского следа» в такого рода выбросах. «Однако в Астане полагают, что это не может реально повлиять на партнёрские связи двух государств», — добавил собеседник.

«Казахстан не является производителем и экспортером взрывчатки и в целом политика республики носит миролюбивый характер, о чем свидетельствует оборонный бюджет страны, составляющий менее 1% ВВП.

Учитывая тот факт, что незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ усиливается на территориях, где происходят вооруженные конфликты, высока вероятность происхождения компонентов для взрывчатки из районов Курской и Белогородской областей РФ, где происходили реальные боевые действия, и на территории которых расположено значительное количество воинских частей и складов вооружения», — заключил Джаббаров.