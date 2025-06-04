В поселке Меммедли Абшеронского района в озере произошла массовая гибель рыбы.

Как прокомментировали Minval в Министерстве сельского хозяйства, Агентство аграрных услуг (AAУ), Научно-исследовательский ветеринарный институт Министерства сельского хозяйства и Агентство продовольственной безопасности Азербайджана расследуют факт массовой гибели рыбы в озере, расположенном в селе Меммедли Абшеронского района.

Специалисты всех трех государственных структур осмотрели территорию и взяли пробы воды и рыбы. Образцы переданы в лабораторию, Центр экспертизы и сертификации AAУ, Научно-исследовательский ветеринарный институт Министерства сельского хозяйства и Азербайджанский институт продовольственной безопасности.

Подробная информация будет предоставлена общественности после получения результатов анализов.