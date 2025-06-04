Задержаны лица, незаконно пересекшие территориальные воды Каспийского моря, принадлежащие Азербайджану.

Об этом сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы.

29 мая в результате совместных действий береговой охраны Государственной пограничной службы и пограничных кораблей на южном направлении Каспийского моря было обнаружено и изъято в общей сложности 24 килограмма 270 граммов наркотиков (24 кг 170 граммов марихуаны и 100 граммов опиума).

Задержаны граждане Ирана — Вахид Лайги Судиф 1984 г.р., Халид Йаздани Нуруллах 1985 г.р., Моншинежат Тохид Нариман 1986 г.р.

По факту ведется расследование.