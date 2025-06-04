Выполнять договоренности, достигнутые на сессиях Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP), не так-то просто.

Об этом заявил представитель президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев на мероприятии в рамках Бакинского энергетического форума, передает Report.

«На последних двух COP страны договорились о значительном увеличении климатического финансирования. Теперь нужно это претворить в жизнь. Но сейчас страны, особенно доноры, стоят перед большой дилеммой. В развивающихся странах есть некоторые сомнения по поводу возможности реализации этого обязательства в размере 300 млрд долларов», — сказал он.

По словам Бабаева, в частности трудности связаны с ростом числа вооруженных конфликтов в мире – их число достигло рекордных 52.

«На фоне роста числа конфликтов растет и объем средств, выделяемых на оборону. Также несмотря на все усилия по борьбе с последствиями климатического кризиса, войны приводят к росту выбросов углекислого газа в атмосферу. Войны и конфликты очень опасны для мира, для природы», — отметил он.

Бабаев также подчеркнул, что команда COP29 использует каждую возможность, чтобы побудить страны и доноров выполнять свои обязательства по климатическому финансированию.