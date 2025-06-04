Глава Минобороны США Пит Хегсет не будет участвовать в заседании контактной группы по обороне Украины, которое пройдет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает Politico.

Глава Пентагона впервые пропустит встречу с тех пор, как международная коалиция стран, оказывающих военную помощь Киеву, была создана три года назад предшественником Хегсета Ллойдом Остином. С тех пор более 50 стран-членов предоставили Украине оружие и другую военную помощь на общую сумму около $126 млрд, в том числе более $66,5 млрд — Соединенные Штаты.

Заседание состоится в среду, 4 июня. По данным Politico, американскую сторону представит постпред США при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер.