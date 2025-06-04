Россия в Стамбуле не отреагировала на украинский меморандум по перемирию. Об этом написал глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х.

«Россия не отреагировала на наш документ, в котором изложено видение Украины о завершении войны. Мы направили его заранее до встречи. Во время встречи наша делегация спросила россиян, каковы их соображения. Они не дали никакого ответа. Ни во время встречи, ни после нее. Мы требуем ответа от России. Каждый день молчания с их стороны обосновывает их желание продолжать войну», – написал Сибига.

По его словам, вместо того, чтобы ответить на «конструктивные предложения» Киева, «российская сторона выдвинула набор старых ультиматумов, не приближающих настоящий мир».

«Это противоречит предыдущим обещаниям России, которые были даны, в частности, США, что на этой неделе в Стамбуле она предложит нечто реалистичное и осуществимое», – добавил министр.

Он считает, что «из-за отсутствия конструктивного подхода со стороны России стамбульский формат превратился во встречи по обмену военнопленными.

«Если нынешние встречи… не будут способствовать достижению мира, все очевиднее становится, что необходима встреча лидеров», – заявил Сибига.